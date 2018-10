VIDEO: Gorilí babička Kamba má opět jiskru v oku a je v dobré kondici

„Kamba podstoupila operaci na počátku června a ještě několik týdnů po operaci neměla chuť do žrádla. Rekonvalescence jí tedy sice vzala několik měsíců, dnes už je ale absolutně v pořádku a ve skupině funguje ve svém obvyklém režimu,“ konstatuje kurátor primátů Zoo Praha Vít Lukáš.

Opět si podle něj našla cestu k mláďatům a dokáže se z toho opravdu radovat, hraje si s nimi a nechá se pošťuchovat, i když je na sebe opatrnější, více se drží stranou a ráda odpočívá. Ve 46 letech na to má nárok, přece jen je to nejstarší zvíře v pražské gorilí skupině. To Kambě ovšem nebrání, aby se aktivně nezapojila do bitky, pokud se mezi gorilami nějaká strhne.

Pro chovatele je velice podstatné, že i když je to doslova gorilí babička, opět se jí opět vrátila chuť do života i do jídla a postupně se vrací na svoji obvyklou hmotnost. Což je vidět i na jejím kulatém břichu. „Aby se mohla v klidu nažrat, na hlavní krmení jí oddělujeme do samostatné ložnice, aby ji gorilí puberťáci nechali na pokoji. Díky tomu také víme, že opět sežere svoji obvyklou dávku,“ vysvětluje Vít Lukáš.

Pokud má Kamba nějaké problémy, pak jen s pubertálním Kiburim, který divoce zkouší, co si může dovolit. „Protože je Kamba momentálně ve skupině nejslabším článkem, testuje si to právě na ní, je to přirozené,“ popisuje kurátor. Pryč jsou doby, kdy u Kamby v náruči Kiburi i Nuru usínali.

Gorilí samice Kamba (46)

Teď už se oba s Kambou rádi poperou, skáčou na ni a snaží se ji kousnout. Někdy jim to Kamba s vervou vrací, jindy je nechá, ať si dovádění užijí, a jen je pošťuchuje. Občas ji i honí, nebo se jí snaží něco sebrat.

Nejmladší Ajabu se sice v tomto směru nenechá zahanbit a někdy se na Kambu snaží machrovat podobně jako jeho starší sourozenci. Ale také si umí tetičku Kambu užít jako správnou „babičku“, ke které si chodí hrát, nechává se od ní lechtat, kouše ji, skáče po ní, ale umí se k ní i přitulit a jen tak u ní ležet.

Podívejte se, jak se Kamba s Ajabuem navzájem užívají:

To mu tedy vydrží většinou jen chvíli, protože ležení není pro energií nabité mládě ta správná zábava. Na to je Ajabu příliš živý a raději chodí ostatní odpočívající gorily pošťuchovat. Kambě to nevadí, a je tedy pro nejmladšího člena gorilí skupiny vděčným objektem ke hře a dovádění. S chutí do jídla a k životu se vrátila i její trpělivost a laskavý přístup k mláďatům, i když ji zlobí.

Gorilí puberťáci Kiburi a Nuru zlobí svoji tetičku Kambu. Ta má s nimi neskutečnou trpělivost.

Navíc je pro ni Ajabu příležitostí, jak se předvést před samcem Richardem. Každý den je možné ji zahlédnout, jak si Ajabua posadí na záda a prochází se ním před Richardem, natřásá se a špulí rty. I když se Richard většinou tváří, že ji nevidí, jak je patrné z úvodního videa. Ale zrovna tak si na stříbrohřbetého samce umí dupnout, když přijde řešit rozmíšky mezi samicemi.