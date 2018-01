Kambě je už 46 let. Jako mláděti jí zabili rodiče, pak prodali do zoo

Kamba se narodilav Kamerunu ve volné přírodě, ale jako batolícímu se mláděti jí rodiče zabili pytláci a ji prodali do zoo v Lipsku. Tehdy její věk odhadli zhruba na dva roky a za „nalezeniny“ určili den, kdy do zoo přišla.

Později se dostala do gorilí skupiny v Zoo Praha, bohužel ani jedna z jejích dvou březostí nedopadla dobře a Kamba se vlastních mláďat nedočkala. Dokázala se s tím ale vypořádat a stala se tetou i kojnou postupně všem čtyřem mláďatům samice Kijivu, teď už ji vyhledává i malý Ajabu do Shindy.

S přibývajícím věkem je na Kambě samozřejmě znát, že ráda odpočívá, nicméně stále si umí užívat. Chovatelé vypozorovali, že nejhravější náladu mívá kolem výdeje oběda, v čemž může hrát roli i nedočkavost a radost, že dostane něco dobrého. Tou dobou je totiž najednou veselejší, ráda do něčeho bubnuje, udělá si stojku nebo kolotoč na hlavolamu (jak je vidět na úvodním videu), případně si pro sebe odchytí míč a sama si s ním vyhraje.

I tím k sobě přitahuje mláďata, ať už se jedná o dospívající samečky Nurua a Kiburiho, nebo nejmenšího Ajabua. „V tom je Kamba opravdu výjimečná a svou hravostí k sobě asi nejvíc dokáže strhnout mláďata, která toho ráda využívají. S chutí si s Kambou hrají a perou se, což například s Kijivu nebo Bikirou dělají výjimečně. Vůči mláďatům je Kamba proti ostatním samicím prostě mnohem shovívavější,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš.

Výstavba nového pavilonu pro pražské gorily, které jsou v nejnižší části pražské zoo ohroženy případnou povodní, je zatím stále v přípravách, její zahájení posunuly obstrukce městské části Troja. Rozvíjejí environmentální vzdělávání místních dětí a mají přispět k omezení pytláctví.

Samozřejmě vzhledem k věku má Kamba ráda i svůj klid, takže se občas stane, že mláďata razantně odstrčí a dá jim tak najevo, že hrát si nebude. Což se týká dokonce i malého Ajabua, kterého si jindy v pavilonu i sama odchytí, aby si ho mohla hodit na záda a pyšně se s ním ukazovat před Richardem.

„Právě Ajabu Kambu sám vyhledává každý den. Rád do ní všelijak šťouchá, kouše a ona mu to většinou opětuje: lechtá ho, točí si s ním ve vzduchu nebo do něj jen tak dloube prsty, popisují chovatelé. S tím, že se staršími samečky Nuruem a obzvlášť s Kiburim to už tak jednoduché nemá. Zvláště téměř dospělý Kiburi už je totiž proti ní hodně silný. A například u oběda vyloženě čeká na okamžik, kdy Kamba dostane jídlo, aby ji mohl napadnout a připravit ji o něj.

Kamba se ale s Kiburim přesto umí poprat bez zaváhání, někdy i s oběma gorilími kluky najednou. Ajabu se v těchto úpřípadech lehce pokouší zasáhnout a chránit ji. Ale z větší pranice má zatím strach, jen okukuje situaci.

Nicméně přes tyto šarvátky Kiburi ke Kambě jindy zase dokáže přijít a přitulit se, jen tak u ní poležet a prohrábnout jí srst. A pětiletý Nuru se ke Kambě - kromě přitulení se - stále ještě občas chodí napít mléka.