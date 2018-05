Rostou hřiby, někde ještě i smrže. Ale jen na pár místech v republice

Velmi dlouhé období bez srážek přineslo na řadě míst sucho, které s růstem hub nejde dohromady. Takže se během jara sice typické jarní houby objevovaly, ale štěstí na nálezy neměli všichni a všude. To bylo jistější zkusit najít hlívu, penízovku či jidášovo ucho na guláš letos v lednu.

Teď je polovina května, a růst by tedy ještě leckde mohly májovky, ale pokud se vám podaří nějakou najít, i v tomto případě jde čistě o lokální záležitost. „Je jich letos o poznání méně a jsou hodně červivé. Což je důsledek sucha a tepla - za takových podmínek houby rostou pomalu. A pokud jako zázrakem nejsou červivé, bývají úplně vyschlé,“ popisuje mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Stejné je to s hřiby či křemenáči, s jejichž snímky se už začali chlubit houbaři na sociálních sítích. „V tuto dobu se hřiby kováře nebo hřiby dubové už začínají objevovat, to nijak zvlášť výjimečné není. I když podle rázu počasí a místa to samozřejmě bývá meziročně plus minus o týden posunuté,“ komentuje to mykoložka.

Najít chutného jarního smrže a hřiby ve stejném období není obvyklé ani nereálné.

A dodává, že nálezy hřibů jsou čistě lokální, nemá tedy smysl popadnout košík, běžet do lesa a čekat nějakou houbařskou žeň. „Momentálně jde o pravdu jen o pár míst v republice,“ konstatuje. A pro ilustraci přidává čerstvou zkušenost kolegy, který zhruba před týdnem našel hřiby dubové na jedné lokalitě na Pardubicku. Když se před pár dny na místo vrátil, nenašel už nic. Přestože tam po jeho první návštěvě pár hub zůstalo, všechno mezitím vyschlo.

I momentální srážky jsou místní, jarní sucho pár kapek nezachrání. Tam, kde zaprší pořádně, by se podle jejích zkušeností mohly objevit hřiby tak tři týdny po deštích, někde i dříve. Ale vycházku do lesa si dopřejte, i když pravděpodobně přijdete s prázdnou. Ovšem pozor na klíšťata, budou hladová. Nejen houby, i tento parazit prahne po vlhku.

A pozor. „Už teď se vedle hřibů dá v lese narazit i na prudce jedovatou muchomůrku panterovou,“ varuje ještě mykoložka před jednou z nástrah naší přírody. Případně můžete využít například Mykologickou poradnu na Facebooku, kde vám na základě fotografie nález určí odborníci.