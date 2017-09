Bedly rostou jako o život. Na řízky jsou skvělé, ale umí i otrávit

Které bedly určitě nesbírat. A které jsou jedovaté Aniž byste cíleně chodili za houbami do lesa, poměrně často se můžete setkat také s bedlou zahradní (Chlorophyllum brunneum), a to klidně přímo na mulčovaných záhonech, nebo pod ovocnými stromy na své zahradě. I když se zatím neprokázalo, že by obsahovala toxiny, lidé po ní často mívají hodně nepříjemné alergické reakce (zvracení, průjem, celková slabost) a mykologové její sběr a konzumaci nedoporučují. „V zemi má tato bedla zřetelnou mohutnou hlízu, většinou tenčí prstýnek a zaujme kontrastem mezi barvou šupin a klobouku. Většinou roste v trsu, což by mělo každého varovat už na první pohled,“ popisuje Tereza Tejklová hojně rostoucí bedlu zahradní. Bedla zahradní často způsobuje silné alergické reakce. Její konzumace se proto nedoporučuje. Bedla ostrošupinná. I na tu si dejte opravdu pozor, mívá velký klobouk a proto láká ke sběru. Je však jedovatá! Jedovatá bedla Bresadolova bývá většího vzrůstu. Varovat by vás ale měl fakt, že většinou roste v trsech. Z malých bedel jsou všechny buď nejedlé nebo přímo jedovaté (některé dokonce obsahují toxiny totožné s těmi, které obsahuje smrtelně jedovatá muchomůrka zelená, o té více např. zde) a roste jich teď všude hodně. Tereza Tejklová varuje obzvlášť před bedlou ostrošupinnou (Lepiota aspera). Mívá lákavě velký klobouk až o průměru 15 centimetrů a voní po pestřci. Právě už jen tím, že je velká, může lákat ke sběru.“ Jedovatá je také bedla Bresadolova (která je navíc většího vzrůstu), bedla klamavá či bedla liláková. A tím výčet jedovatých druhů bedel zdaleka nekončí.