Neuklizený domov nedá spát třetině Čechů. Muže rozčilují rozházené hračky

Třetina z nás má podle průzkumu dokonce kvůli nepořádku neklidné spaní. S nepořádkem se potýkáme doma všichni, jen pohled na něj míváme často různý. Ale na něčem se podle průzkumu přece jen shodneme.

Pro 78 % lidí nepořádek začíná tam, kde už nemůžeme najít svoje věci. Pro 72 % je signálem k okamžitému úklidu, když věci nemáme kam odkládat. Ale 41 % Čechů zároveň přiznává, že únosnost nepořádku posuzuje podle momentální nálady.

Uklízet nás nebaví, téměř třetina zachází až do extrému

Více než polovinu Čechů (55 %) uklízení zkrátka nebaví. Vidí v tom jen povinnost a žádnou zábavu ani odreagování.

Lidé v českých domácnostech jsou citliví na věci pohozené po podlaze.

Někteří jsou proto schopni zajít až do extrému – 29 % lidí úklid odkládá až do chvíle, kdy se doma nemůžou hnout a v chaosu se jim ztrácejí věci. Uklízením strávíme denně v průměru 30 minut, o víkendu zhruba hodinu až dvě.

Odložené knihy, časopisy, letáky, psací potřeby, dětské hračky a elektronika patří podle Čechů k běžnému každodennímu nepořádku. Obvykle ho tolik neřešíme.

Situace se mění, když u dveří zazvoní nečekaná návštěva. 79 % lidí se poté vrhá na zběsilý úklid a všechny odložené a poházené věci odklízí z dohledu.

Pohled na nepořádek vyvolává nelibost

„Vztah pořádku a momentální nálady by se dal zjednodušeně popsat jako mentální kapacita, kterou máme na zkoumání prostoru kolem, hledání věcí nebo vzpomínání, kam jsme co odložili. To vše může v přetížené mysli, která řeší pracovní konflikt nebo partnerskou krizi, vyvolat nelibost,“ komentuje psycholog a terapeut Boris Štepanovič.

Fakta o úklidu Pro 55 % Čechů je uklízení jen nutným zlem a povinností, kterou si musejí splnit.



29 % lidí odkládá úklid až na samou hranici únosnosti, kdy už nemají jinou možnost.



Každý den uklízíme v průměru 30 minut. O víkendu uklízíme zhruba hodinu až dvě a věnujeme se pořádku detailněji.



Ženy nejčastěji rozčilují pohozené věci kolem, zejména ty, které do místnosti nepatří.



Muže zase rozčiluje, když je ženské osazenstvo domácnosti posedlé pořádkem. Je však jeden nepořádek, který je rozčiluje mnohem více než ženy. Jsou to rozházené dětské hračky na podlaze.



Celá jedna třetina Čechů je večer před spaním nervózní, když nemají uklizeno.



Nepořádek nechává klidnými nejvíce studenty.



Nejvíce Čechy rozčilují lepkavá podlaha, použité kapesníčky povalující se kolem a špinavé oblečení na podlaze.



Odložené knihy, časopisy, letáky, psací potřeby, nádobí, dětské hračky a elektronika patří podle Čechů k běžnému každodennímu nepořádku, který souvisí s provozem domácnosti.



60 % Čechů si nejraději uklízejí sami.

Už jenom pohled na nepořádek může podle něj vyvolat silnou emoční reakci – pocit vnitřního zmatku násobí zmatek kolem. Tehdy potřebujeme jednoduchý, známý a přehledný způsob, jak něco najít nebo jednoduše odložit.

Pro uvolnění mysli někomu skutečně pomáhá uklízet, ale je to úklid, při němž víme, kde mají věci svoje místo.

Nevytváříme tedy nové rozmístění, ale automaticky a po paměti odkládáme věci. Touto spíše mechanickou stereotypní činností se uklidní i naše mysl.

„Vztah k uklízení a vnímání úklidu jako otravné činnosti často souvisí s výchovou. Rodiče obvykle odměňují udržování pořádku. Často ale nedokážou dítě vhodně motivovat, dokonce ani jít příkladem a pak řeší situaci represivně,“ dodává Štepanovič.

V pubertálním věku se navíc potřebujeme vzepřít a od příkazů rodičů se osvobodit. Jedním z projevů může být i odmítání úklidu a ostentativní dávání nepořádku a chaosu kolem sebe na odiv.

Chaos nás skutečně může unavit, protože mysl nemá klid a je stále zaměstnána hledáním, objevováním a zkoumáním prostoru. Kapacita zejména ke konci dne může být vyčerpána a pak nepořádek může fungovat jako spouštěč výbuchu.

Nepořádek dělají i věci, které nemají své místo

„Naše věci mají doma obvykle své dané místo, kam patří. Ne vždy je tam máme, ale alespoň při úklidu víme, kam je dát. Z průzkumu nám vyplynulo, že více jak třetina (36 %) respondentů přiznává, že nepořádek u nich doma někdy způsobuje i to, že některé věci zkrátka nemají své stálé místo. Nevědí, kam je uložit, a tak jim kazí příjemnou atmosféru doma,“ říká Lucie Sobotková, vedoucí prodeje oddělení úložných prostor Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Nejčastěji jsou to elektronické nabíječky (33 %), letáky a katalogy (30 %), kabely (20 %), dopisy, pohledy a přáníčka (20 %) a suvenýry (19 %). Díky tomu, že jsou tyto věci neuspořádané, tak dělají nepořádek častěji než jiné věci.

A co by Čechům uklízení nejvíce usnadnilo? Celým 58 % z nás by pomohlo více úložných prostor nebo jejich lepší řešení (46 %). A samozřejmě také mít méně věcí (40 %) nebo větší byt či dům (32 %). Až 38 % Čechů upřednostňuje domácnost zařízenou v duchu minimalismu. Mají, nebo by si alespoň přáli mít toho méně. Nejvíce se to týká rodin s malými dětmi (45 %). Naproti tomu studenti (39 %) a singles (40 %) rádi osobní předměty a vzpomínky sbírají a doma si je vystavují.

K šílenství nás dohání lepkavá podlaha

Celých 60 % Čechů má pocit, že doma nikdo neuklidí lépe než oni sami. To platí hlavně o ženách. Muže zase rozčiluje, když jsou ženy posedlé uklízením. Je však jeden druh nepořádku, který muže rozčiluje mnohem více než jejich polovičky. Jsou to rozházené dětské hračky na podlaze.

I když Češi nenacházejí v úklidu žádnou zvláštní zálibu, nepořádek se odráží na tom, jak se cítí. Zhruba třetina Čechů (32 %) je dokonce večer před spaním nervózní, když nemá uklizeno. A co nás spolehlivě rozpálí doběla? Jednoznačně vede lepkavá podlaha, dále použité kapesníčky povalující se kolem a špinavé oblečení na podlaze.