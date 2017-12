Generální úklid neodkládejte, s videonávody ho dáte. Něco i bez chemie

Tak jen se z toho nezbláznit. Kdo umí plánovat, může si pak libovat. Do Štědrého dne jsou ještě dva týdny, pokud zapojíte i rodinu, krásně stíháte.

A vezměte to z gruntu, zbavte se i starého harampádí. Věcí z komory, které jste léta nevzali do ruky, nepotřebných dokumentů, pyramidy přečtených časopisů. Protřiďte i oblečení - co jste neměli dvě sezony na sobě - nejde-li zrovna o norkový kožich - to darujte charitě.

Při vlastním úklidu postupujte systematicky, ideálně začněte tím, do čeho se vám nejvíc nechce, tedy toaletou. Tak to alespoň radí odbornice na úklid Irena Bartoňová Pálková, která vystudovala Institut úklidových věd v Británii. Jak tedy jít na úklid toalety jako profík?

VIDEO: Jak profesionálně uklidit toaletu

Po toaletě se vrhněte na koupelnu, aby se pěkně blýskaly baterie a nikde nebyla žádná plíseň. Zvládnete to i bez prostředků typu sava.

VIDEO: Úklid koupelny krok za krokem

A vrhněte se na mytí oken. Nic ovšem nehroťte, pokud u vás mrzne, byla by to zbytečná práce. Mytí oken chce venkovní teplotu alespoň 5 °C, i když je to s pomocí rozmýváku a stěrky rychlovka:

VIDEO: Tip na rychlé mytí oken: rozmývák a stěrka

A můžete se vrhnout na kuchyň, která by měla být opravdu čistá nejen na Vánoce, ale každý den. Přece jen tu připravujete jídlo pro svou rodinu:

VIDEO: Na úklid kuchyně si připravte hlavně odmašťovače

Pokud ovšem nechcete v kuchyni používat silná odmašťovadla, přestože si musíte přiznat, že vaše mikrovlnka či jiná trouba bývala podstatně čistější, vyzkoušejte domácí prostředky. Například sůl, citron a ocet:

VIDEO: Jak vyčistit mikrovlnku: pomerančem odstraníte mastnotu, citronem zápach

Jakmile se kuchyň blýská, je čas vrhnout se na podlahy, ať jde o dlažbu, parkety nebo koberce. Víte třeba, jak z nich prach správně vysávat?

VIDEO: Nablýskané parkety i dlažba. Jak na podlahy radí profesionálka

Opravdu to jde bez agresivní chemie, stačí vyzkoušet

Pokud nějaký úklidový prostředek nemáte po ruce, nebo se vám prostě za silně účinnou chemii nechce utrácet , zkuste úklidové prostředky našich babiček. Ty totiž naprosto běžně máme v kuchyni a tedy i kdykoliv po ruce.

Ocet, jako univerzální čisticí prostředek

Odstraňuje vodní kámen: stačí jej naředit vodou a směs povařit ve varné konvici. Zbaví vodního kamene dřez, vodovodní baterie, dlaždičky i stěny sprchových koutů, zrcadlům dodá lesk.

Je vhodný k dezinfekci ledničky. Vytřete ji octem smíchaným s vodou a zbavíte se nežádoucích pachů. Totéž platí pro každodenně používaná kuchyňská prkýnka a plastové krabičky na jídlo.

Vhodný je i k dezinfekci matrací: smíchejte jej s trochou alkoholu a tea tree oleje, směs nalijte do lahvičky s rozprašovačem a přestříkejte matrace. Octem s vodou lze čistit koberce či dřevěné podlahy, poslouží i jako aviváž.

Citron vám pomůže s plísněmi

Stačí rozpůleným citronem přetřít dlaždice v koupelně. Smícháte-li ho s vodou, odstraníte zašlé skvrny z umývadla, vany či WC mísy.

Šťáva dokáže také vybělit prádlo, stačí přidat při praní půl šálku do pračky. Citronové slupky fungují jako odpuzovač molů.

Jedlá soda má bělicí účinky

Využijete ji třeba na zašlá místa v koupelně. Funguje na ucpané odpady v kuchyni i v koupelně: do výlevky nasypejte půl hrnku sody, zalijte trochou octa a po čtvrt hodině přelijte horkou vodou. Pokud smícháte čtvrt hrnku jedlé sody s hrnkem octa, lze směsí vyčistit WC mísu.

Chcete-li vyčistit pračku, nasypejte ji do přihrádky na prášek a spusťte prací program. Koneckonců, na sodu na praní sázejí i britské expertky na úklid. Podívejte se, jak při čištění pračky postupovat a jak je soda účinná:

VIDEO: Jak správně postupovat při čištění pračky

Jedlá soda také pohlcuje pachy v lednici: nasypejte ji na talířek a umístěte dovnitř. (Vůni vám zase do lednice vnese rozpůlený citron na talířku.)

Sůl odstraňuje skvrny od vína, čaje i kávy

Solí odstraníte skvrny z prádla i koberců, vyčistíte jí i hrnky od čaje a kávy. Pomůže se zápachem z odpadů: v litru horké vody rozpusťte půl šálku soli, vlijte do odpadu a po chvíli spláchněte čistou vodou.

Nasypete-li sůl na rozkrojený citron a přetřete jím povrchy baterií a sprchových koutů, odstraníte z nich vápencové usazeniny i stopy rzi.

Čalounění a dřevěný nábytek také chtějí své. I během svátků

Takové skvrny na čalounění se dají vyrobit opravdu snadno, to asi každý známe. A platí, že nejlépe se dají odstranit ještě čerstvé, vyčištění prostě neodkládejte! Ať jde o vylití kávy, vína, přilepenou žvýkačku nebo mastný flek.

VIDEO: Jak uklízet: Čalounění

Vánoce by nebyly to pravé ořechové ani bez nablýskaného nábytku. Leštěnku ovšem používejte pouze ten dřevěný, lamináty má smysl jen vyčistit.

VIDEO: Jak uklízet: Dřevěný nábytek

Na vyčištění a nablýskání dřevěného nábytku můžete zkusit využít i olivový olej, což je opět rada z dílny našich babiček. Prostě jeden hrnek oleje smíchejte s čtvrt hrnkem octa a trochou citronového esenciálního oleje, naneste na hadřík a vyčistěte dřevěné plochy.