Psí plemena nenáročná na každodenní údržbu. Tedy téměř pro lenochy

Po psím kamarádovi zdaleka netouží jen ti, kteří jsou schopni jim zasvětit veškerý svůj osobní život a volný čas. Vývoj psích plemen ovšem šel i v tomto směru lidským požadavkům naproti, takže i lenoši mají šanci si pro sebe vybrat psa relativně nenáročného na údržbu, sobě na míru.

Přestože má jeho srst bílý základ, nepotřebuje puntíkatá srst dalmatinů podle Playtváka.cz téměř žádnou péči a s osobní hygienou také nemá žádný problém. Dáte-li tomuto krasavci s přátelskou povahou k dispozici dost prostoru k vybití energie, bude úplně spokojen a vy také.

Trpasličí pinč je sice skladný, ovšem energie má na rozdávání. Dobrá zpráva je, že ji velice rád vybíjí hrou, která může klidně probíhat i doma v bytě nebo na dvorku. A nemusíte se nikde honit. Je to ovšem tvrdohlavý a soběstačný společník, který není právě jednoduchým partnerem. A občasnému vyčesání srsti se také nevyhnete. Ale zase si s pinčem užijete hodně legrace.

Jestli některý pes opravdu touží být nejlepším přítelem člověka a chce za to minimum zpět, tak je to stafordšírský bulteriér. Miluje děti i všechny dospělé kolem sebe bez výhrad a jediné, co o vás potřebuje, je jistota, že ho také milujete. Údržba jeho srsti je bezproblémová. Prostě málo péče, hodně lásky. Ovšem pokud vás společně začne bavit třeba některý ze psích sportů, může vás i tento cvalík donutit jak k pohybu, tak k pravidelnému výživnému pobytu na čerstvém vzduchu.

Bezproblémovou srst nenáročnou na údržbu má i hladký ibizský chrt, opravdový psí elegán. Jako původně lovecké plemeno potřebuje čas od času pořádně vyběhat, jinak vám ale odpustí i krátké venčení. A povahu má zlatou.

Maďarský krátkosrstý ohař neboli vyžla (z maďarského vizsla) je dalším naprostým psím miláčkem s láskyplnou, citlivou a oddanou povahou, který miluje kontakt se svým páníčkem nade vše. S krásnou a krátkou srstí už se tento lovecký pes narodil, péče vyžaduje v tomto směru minimálně (a plemeno existuje v drsnosrsté verzi). Ovšem na pohyb náročný je. Nicméně vzhledem k jeho povaze lze očekávat, že mu pořádné venčení a dostatek pohybu i jako lenoši rádi dopřejete.

