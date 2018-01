Produkty ze zvířecích střev platíme zlatem. A s chutí konzumujeme

Popelnice jednobuněčných U jednobuněčných organismů nelze mluvit o exkrementech, protože kde chybí trávicí soustava, chybí i její produkty. Přesto vytvářejí odpadní látky nepřehlédnutelného významu. Třeba kvasinky. Jejich nejznámější skupina zpracovává cukry způsobem, který jako nevyužitý odpad zanechává oxid uhličitý a alkohol. Bez oxidu uhličitého by nekynulo těsto, bez alkoholu by na světě leccos fungovalo jinak. Odpadních produktů bakterií je mnoho, nejdramatičtější důsledky měl asi před třemi miliardami let zlepšovák jedné bakteriální linie, z níž se vyvinuly sinice a trik pak převzaly vyšší rostliny. Tyto bakterie objevily fotosyntézu, jejímž odpadem je molekulární kyslík. Do té doby byl kyslík na Zemi vázán ve sloučeninách. Je silně reaktivní a na tehdejší život působil jako prudký jed, jeho nárůst v atmosféře způsobil globální ekologickou katastrofu. Většina forem života (tehdy ještě výlučně jednobuněčného) vyhynula, zbytek se před kyslíkem buď ukryl, nebo se v něm naučil žít a využívat ho.