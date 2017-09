Pražským slůňatům už se mění zuby. Na pořádné kly si ale ještě počkají

Oba sloní kluci ze Zoo Praha rostou před očima, Maxovi už je 17 měsíců, Rudimu bude za měsíc rok (o jeho narození více zde). A jako všem mláďatům savců, i jim se mění chrup. Mléčné kly už nemá ani jeden.

Chovatelé slůňata kontrolují každý den během práce se zvířaty. Navíc je součástí tréninků ovladatelnosti i otevření tlamy na povel, což se starší Max naučil poměrně nedávno. Rudiho toto učení teprve čeká, přesto si chovatelé všimli, že už mu první zub vypadl.

Max také momentálně prochází veterinárním tréninkem pro odběry krve. Prakticky to znamená, že ho chovatelé metodou pozitivní motivace učí nechat si sahat od veterinárního lékaře na uši; za to dostává odměny. (Tréninkovou metodu pozitivní motivace najdete vysvětlenou zde, včetně videa.)

„Tento trénink časem povede k pravidelným odběrům krve, abychom mohli kontrolovat jeho zdravotní stav,“ vysvětluje tisková mluvčí Zoo Praha Alena Šteffelová. (Zde se můžete podívat, jak si nechají odebrat krev lachtani.)

Jak vypadá chrup slona? V případě sloních klů to je podobné jako se zuby u jiných savců. „U slůňat najdeme malinké ‚mléčné kly‘, které jim vypadávají ve věku 6 až 12 měsíců, kdy jsou dlouhé jen asi 5 centimetrů. Na jejich místě vyrostou regulérní kly. Ty se pak prodlužují celý život, a to tempem až 17 centimetrů za rok,“ vysvětluje Jan Kolář z Přírodovědecké fakulty UK na webu Přírodovedci.cz. Dospělý slon pak má v každé polovině horní čelisti vepředu jeden kel a vzadu obvykle jednu funkční stoličku. V každé polovině dolní čelisti pak bývá jediná funkční stolička. Novorozené slůně má v každé polovině čelisti stoličky dvě. Jak zvíře roste, zakládají se mu vzadu v čelisti nové stoličky, zatímco staré se posunují dopředu, postupně se zmenšují obrušováním a nakonec vypadnou.

Chrup mají sloni sice primitivnější než člověk, zato se jim během života vymění šestkrát. A Max má první výměnu zubů - které někteří odborníci dělí na třenové zuby a stoličky, někteří všechny označují za stoličky, viz box vlevo - za sebou: „Jak jsme díky tréninkům ovladatelnosti zjistili, u Maxe už první kompletní výměna zubů. proběhla. Jen kly se mu zatím neprořezaly,“ popisuje mluvčí.

Nové sloní zuby jsou přitom vždy o něco větší než ty předchozí. Poslední se jim prořezávají zhruba ve věku 30 let, jsou velké jako cihly a mohou vážit až 4 kilogramy.

Slonům pak vydrží zhruba do šedesáti let věku, což je z hlediska dalšího přežití pro toto obrovské zvíře limitní: jakmile slon není schopen rozžvýkat potravu, umírá hlady.

Max i Rudi skvěle prospívají, řádí spolu jako uličníci

Obě slůňata ovšem mají většinu výměn zubů a růst pořádných samčích klů teprve před sebou a rozhodně nevypadají, že by jim to dělalo starosti. Jsou velmi akční, často si spolu hrají a prozkoumávají venkovní výběh v Údolí slonů. Postupně třeba přicházejí i na to, jak a o co se pořádně podrbat:

VIDEO: I slůně se občas potřebuje podrbat na zadku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oblíbenou kratochvílí je pro ně i vzájemná přetlačovaná. „Zatím v ní má jasně navrch Max se svými 540 kg,“ konstatuje tisková mluvčí. Jedenáctiměsíční Rudi zatím váží „pouhých“ 360 kg, takže svou váhu od porodu více než zečtyřnásobil (k jeho narození více info zde), což zcela odpovídá jeho věku.

Během září si v Zoo Praha nenechte ujít obří sklípkany Právě poblíž Údolí slonů se v sobotu 9. září v Galerii Gočárovy domy přímo v areálu pražské zoo otevírá ve 13:00 hod. výstava sklípkanů (program Zoo Praha zde). Expozici vévodí téměř třiceticentimetrová samice druhu Theraposa stirmi a celkem tu bude denně od 10 do 17:30 hod. až do konce září k vidění na 60 druhů největších suchozemských bezobratlých živočichů.

Maxe lze navíc venku vidět i ve výběhu v blízkosti starších slonic, kterých se nebojí. Malý Rudi se od nich zatím drží dál a je ještě trochu bojácný.

Jinak ovšem v ničem nezaostává a je velmi šikovný: slyší na své jméno, umí přijít na zavolání a dokáže zvednout všechny čtyři nohy, což je dobrý základ pro jeho další trénink. Ten je opravdu nutný, jen díky němu lze tak mohutným zvířatům zajistit maximální péči a ideální podmínky (podrobněji v článku Respekt tváří v tvář sloním obrům i hubička od Mamuta. V zákulisí zoo).

Podívejte se třeba na sloní koupání. Bez jasných pravidel by to nešlo: