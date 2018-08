Zdroj vitaminů uprostřed Ostravy? Vzorem byla babiččina zahrada na Hané

Majitelka Šárka Cimalová, která ji přihlásila do soutěže Naše krásná zahrada, si pochvaluje, že právě díky okolí a výhledu na blízký opravený kostel je její zahrádka pěkně zasazená do minulosti. A je šťastná, že ji mohla před devíti lety začít budovat od základu podle vlastních představ.

„Chtěla jsem zahradu podobnou, jako měla moje babička na Hané, proto je její celkový charakter rustikální,“ popisuje počáteční představy i cíl. Nutno podotknout, že zahrada vyrostla v místě starého přehoustlého sadu bez údržby, kde ještě několik let po výstavbě nového domu vykopávali ze země poklady v podobě starých umyvadel či televizoru. A to už na úplném počátku vyvezli ze zarostlého sadu veškerý šrot.

Po probírce starých stromů tu nakonec při nejlepší vůli zbyla jen jedna slivoň a statný ořešák, který dnes tvoří dominantu zahrady. Do živého plotu paní Šárka vybrala zejména domácí dřeviny. Jednoduše proto, že má ráda remízky mezi poli, kde rostou trnky, hlohy a šípky hned vedle javoru babyky. „Na jaře velmi brzy křehce bíle kvetou a na podzim jejich plody svítí modrou a červenou barvou nachystané pro drobné ptactvo na zimu,“ popisuje.

Přidala k nim ještě habr a ptačí zob, na které nejdou škůdci, a několik dřínů rostoucích na jižní Moravě, kvetoucích ještě dříve než trnky. Růžově jí pak brzy z jara kvete na zahradě mandloň, ve stejnou dobu jako rané broskvoně.

Přední část zahrady u vstupu do domu je krásně vidět z ulice a majitelka ji tedy záměrně osadila tak, aby tam celoročně něco kvetlo i pro kolemjdoucí. Pokud je mírná zima, kvete jako poslední v roce ještě v prosinci jásavě žlutou barvou tibetský jasmín nahokvětý.

Hned v lednu voňavě rozkvete vilín a v rychlém sledu následují talovíny, čemeřice, hyacinty, narcisy, drobné irisy a moře tulipánů. A také oblíbené srdcovky či pivoňka lékařská, která se prý na této zahradě objevila sama, podobně jako borovice, tis, skalník, náprstník či dokonce kiwi čínské.

Nechybí kousek „lužního lesa“, minirybníčky či kus louky

Na jaře na této zahradě rostou volně v trávníku sněženky, dymnivky, petrklíče. Za domem, kde je chládek a vlhko, vysadila paní Šárka dřevony typické pro lužní les: vrbu červenou, svídu krvavou (z jejích plodů prý je skvělý džem s pálivými papričkami), střemchu hroznatou a brslen evropský, který na podzim nese nádherně růžovo-oranžově zbarvené tobolky. Kopřivy už tu v létě spolehlivě rostou úplně samy.

Kočka čekající u jezírek na vážky, čerstvě vylíhlá vážka a kvetoucí kosatce sibiřské.

Hned vedle je soustava mini rybníčků zarostlých rostlinami od řezanu pilolistého po mochnu zábělník, vachtu trojlistou či cídivku zimní. Díky tomu se tu udrží čistá voda a mohou do nich chodit pít nejen pes a kočky, ale i ptactvo. Holubi, kosi, drozdi, sýkorky, vrabci, žluna, strakapoudi. Nechybí vodní plži a spousta hmyzu, líhnou se tu vážky, objevují se skokani i chráněné ropuchy zelené. Na jezírka původně navazovalo malé rašeliniště, bez trvalého zdroje však postupně zarostlo ostřicemi.

„Nízko střižený trávník bez kvetoucích bylin má co do sebe jen na golfovém hřišti, protože je to jen údržbou vysoce náročný živý koberec bez dalšího života,“ je přesvědčena paní Šárka, aniž by se chtěla dotknout vyznavačů trávníků. Proto místo trávníků založila její rodina na své zahradě louku. Přesněji tři: zámeckou, teplomilnou a květnatou. Nicméně kvetly a bzučely jen chvíli. Kvůli alergii na trávy zase začali sekat sekačkou, nicméně ostrůvky kohoutků a kopretin při sekání objíždějí.

Záhonky okrasné, bylinkové i zeleninové

Na okrasných záhonech paní domu miluje mečíky - a protože je na podzim netřídí podle barev, je prý vždy znovu překvapena jejich barevnou paletou. Z růží tu kvetou popínavky zdobící fasádu i růže keřové, které dorůstají několika metrů bez opory. Paní Šárka miluje léčivou třapatku vábící včely, čmeláky a motýly podobně jako motýlí keř (komule Davidova). „Je úžasné pozorovat, jak si tyto ostrůvky zeleně v 300tisícovém městě tito živočichové našli a obydleli je,“ říká.

Levandule a hvozdík ze semínek z Beskyd. Takhle radostně letos dopadla sklizeň česneku. Kvetoucí mečíky paní domu miluje, i mezi řádky bazalky

Její velkou láskou je také bylinková zahrádka s třezalkou, mátou, bazalkou, meduňkou. Měsíčkem zahradním, ze kterého vyrábí mast a dá se použít do jídla místo šafránu. Letos ho má na jednom záhonku mezi jedlými květy s brutnákem a řeřišnicí, anýzem a koprem. Divizna jí roste každý rok jinde, kam její semínka zrovna vítr zavane. Na vyvýšeném záhonu ze starých cihel si lebedí i jahody a mravenci s ruměnicemi.

Každoročně rodina pěstuje i brambory, řepu, mrkev, celer, petržel, rajčata, papriky, koriandr, kopr, cibuli i česnek. A ovocné stromy? Ty se letos prohýbají pod nadměrnou úrodou stejně jako rakytník, jehož plody jsou poslední, které ještě čekají na zpracování - do šťávy za syrova. Jinak už mají džemů i domácích šťáv v této domácnosti plnou spíž.

Letní směs třapatek, mečíků a plamenek ukrývá záhon cibulí, letošní úroda broskví.

„S příručkou v ruce jsem se učila stříhat jabloně a broskvoň, neplodné meruňce domlouvala a vyhrožovala pokácením několik let. Omlouvala jsem ji chladným koutem zahrady, až jsem nakonec koupila jinou, rovnou kvetoucí, která ví, jak se to dělá. Letos konečně kvetla i ta první,“ popisuje peripetie, které dnešní úrodě předcházely. I když ještě touží po známých odrůdách starých ovocných dřevin, ví, že všechno se jí na zahradu nevejde.

„Mimochodem, o stěhování všeho, co jste zasadili původně daleko od sebe, ale ne dost, a o mnohém jiném si určitě přečtěte v knížce Zahradníkův rok od Karla Čapka. Musím se vždy smát, jak skvěle vystihnul duši zahradníka, který jako kočka koťata neustále přenáší sazeničky a přesazuje i třikrát keře a stromy, aby jim bylo co nejlépe, a trne, když chvíli neprší, nebo naopak padají trakaře. A každé návštěvě by rád ukázal, co mu zrovna kvete nebo rodí, ale nemá na ni ani čas, protože neustále napravuje nekonečné nedostatky...“ uzavírá paní Šárka. Její muž by prý mohl na toto téma vyprávět.

Podstatné je, že tady je zahrada své majitelce opravdovou láskou. „Mám ji po devíti letech velmi ráda. Znám důvěrně každý její decimetr, přednosti i nedostatky. A ačkoli stále potřebuje spoustu času, už nám vše násobně vrací. Jako vše živé, čemu poskytnete trochu péče. Vždy je dobré věnovat se rostlinám a živočichům. Lépe tak poznáme život i sami sebe.“