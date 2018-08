Čtenáře uchvátily přírodní typy zahrad, anglický styl a pěstování čaje

Výherci prvního kola soutěže Naše krásná zahrada

Soutěž jsme vyhlásili na počátku prázdnin, do prvního kola jsme vybrali dvacet zahrad z těch, k niž jste nám zaslali příspěvky do 12. srpna. Do druhého kola, kde se soutěží o stejně hodnotné ceny, lze příspěvky zasílat až do 12. září.

V anketě, kterou jsme zveřejnili 22. srpna, jste pak mohli hlasovat téměř do úterní půlnoci. A rozhodli jste o tomto umístění:

Všech pět výherců obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 388 Kč, konkrétně benzinovou sekačku, benzinový křovinořez a akumulační teleskopické nůžky na trávu a keře (viz úvodní foto).

Blahopřejeme, výherce budeme kontaktovat e-mailem.

Zalistujte si, čím těchto pět zahrad přesvědčilo o své výjimečnosti.