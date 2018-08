Se zahradou si hraje. Má být oslavou života, pod jehličnany je mrtvo, říká

Soutěž je dvoukolová, k zařazení do prvního kola vybírá redakce z příspěvků zaslaných do 12. srpna, do druhého kola soutěže se ovšem lze zapojit až do 12. září. V každém kole čtenáři vyberou pět zahrad, které je nejvíc zaujaly (zde podrobná pravidla soutěže), čtenářskou anketu se zahradami zařazenými do prvního kola soutěže zveřejníme 22. 8.

Ceny pro 1. kolo: Pět výherců obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 388 Kč obsahující benzinovou sekačku (šířka záběru 40 cm), benzinový křovinořez (obsah motoru 25 ccm) a akumulační teleskopické nůžky na trávu a keře.

Ceny pro 2. kolo: Pět výherců vybraných v čtenářské anketě obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 879 Kč obsahující sestavu zahradního nábytku EVA, elektrickou řetězovou pilu Oregon (o výkonu 2400 W) a akumulační nůžky na trávu a keře.