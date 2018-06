VIDEO: Vodu v zahradě udrží kompost plný humusu. Podívejte se na pokus

9:10 , aktualizováno 9:10

Sucho posledních týdnů vyslalo jasný signál, že se musíme naučit lépe hospodařit s vodou. Nejde jen o chytání dešťovky nebo mulčování. To samo o sobě nestačí. Podstatné je vracet půdě to, co jsme si z ní ve formě výpěstků vzali. Klíčové je kompostovat organické zbytky z domácnosti.