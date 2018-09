Dvůr na chalupě jako víkendová oáza plná barev a vůní lákajících hmyz

Už je to čtrnáct let, co se malé staré stavení s velkou stodolou ve vesničce nedaleko Telče stalo jejich druhým domovem a začali kultivovat pozemek.

Noví majitelé tehdy nejprve vykopali staré šeříkové keře a vybudovali první záhonek, který postupně osázeli různými kultivary rododendronů a azalek. Později k nim přibyly další dřeviny. Jehličnany, cesmíny a magnolie.

Při likvidaci náletů ze zahrady tu objevili čtyři kamenná koryta, která má dnes paní domu osázená skalničkami a zakrslými jehličnany. A pochvaluje si, že jsou takřka bezúdržbová. „Navíc se stala inspirací pro ostatní chalupáře i starousedlíky, kteří měli podobná koryta do té doby schovaná po stodolách,“ píší Irena a Pavel Mertlovi, kteří svou milovanou a věčně kvetoucí zahradní oázu přihlásili do soutěže Naše krásná zahrada.

Na opačné straně zahrady, kde je více slunce, vybudovali malou skalku, kde se daří zejména hořcům, netřeskům, drobnokvětým floxům, růžovým trávničkám i modrým rozrazilům. Do předzahrádky zasadili převislý červený buk, aby alespoň trochu pomohl ochránit soukromí. Záhon s ním sdílejí jarní cibuloviny i trvalky: floxy, lilie, kopretiny, třapatky, denivky a barevné letničky.

Záhonů s bylinkami, třapatkami, vlčím bobem, kopretinami, které jsou v létě obsypány včelami, čmeláky a motýly, byste tu našli několik. Velké oblibě u hmyzu se těší i přísavník tříprstý, který už porostl celou jednu zeď stodoly, a přestože má jen drobné nenápadné květy, hučí to v létě jako v úle i tam.

Čtenářskou anketu k 2. kolu soutěže NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA přineseme 27. září Soutěž již byla uzavřena, ze zaslaných příspěvků jsme opět vybrali dvacet, pokud možno typově různých zahrad. Některé jsme již zveřejnili, s dalšími vás ještě seznámíme, abyste z nich mohli v čtenářské anketě od 27. září do 3. října vybrat, která si podle vás zaslouží odměnu v podobě zahradních pomocníků nábytku pro chvíle odpočinku. Ceny pro 2. kolo: Pět výherců vybraných v čtenářské anketě obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 879 korun a obsahující sestavu zahradního nábytku EVA, elektrickou řetězovou pilu Oregon a akumulační nůžky na trávu a keře.

V záhonech na slunci se daří i bylinkám, které prý rostou tak rychle, že je paní Irena ani nestačí ostříhat a už kvetou. Což nikterak nevadí včelám a čmelákům, naopak. Ačkoliv jich ubývá, tady jich mají v sezoně opravdu požehnaně.

A mohou se těšit na další pastvu. Letos tu totiž k nově zabudovaným obloukovým podpěrám přibyly pnoucí růže. „Až příští rok rozkvetou, bude zahrada zas o něco krásnější a voňavější,“ těší se nadšená víkendová zahradnice.

Ta přes léto přidává k zahradní zeleni ještě muškáty a surfínie v nádobách a truhlících na oknech, a pak už jí zbývá jen celé léto zalévat a zalévat. „A protože vody není nazbyt, záhony mám zamulčované pořádnou vrstvou drcené kůry, aby přečkaly dobu, než se po pracovním týdnu na chalupu zase vrátíme. Zatím to perfektně fungovalo i v letošním horkém a suchém létě,“ popisuje své osvědčené řešení paní Irena.

A přiznává velký obdiv k rododendronům a azalkám. Protože se jim u nich na zahradě velice daří a neustále se rozrůstají, jejich záhon postupně rozšiřuje. Protože ji zlákaly ke koupi nové hybridy pěnišníků vhodné k pěstování na slunci, vznikl další záhonek před stodolou. „Když u nás začnou všechny rododendrony a azalky kvést, zastavují se kolemjdoucí u našeho plotu a obdivují tu nádheru stejně tak jako já,“ popisuje paní Alena tu jarní nádheru.

U Mertlových se úžasně sešlo, že pro paní domu je zahrada tak velkým koníčkem jako pro jejího manžela fotografování, takže se můžete pokochat opravdu krásnou fotogalerií. Snímky Pavla Mertla krásně dokumentují jeho přesvědčení, že kouzlo zahrady tkví v jejích detailech.