Brambory šetrně skladujte i zpracovávejte, je jich málo a zřejmě zdraží

Letošní nižší úroda pokryje podle odhadů potřeby našeho trhu zhruba ze tří čtvrtin, v řadě okolních států EU bude podle odborníků chybět dokonce kolem třiceti procent brambor. „Letošní teplé a suché léto prostě nebylo pro brambory ideální, nenarostly,“ konstatuje Vlastimil Rasocha, místopředseda Českého bramborářského svazu.

V tuto chvíli se u nás cena za kilogram brambor pohybuje mezi 15 a 20 korunami, je tedy až o polovinu nižší než v ostatních členských státech EU. Je to dáno tím, že zatím máme české brambory. Jakmile začnou docházet, budeme závislí na dovozu a jejich cena se může zvýšit. Konkrétní částku lze ale jen těžko odhadnout,“ vysvětluje zkušený bramborář.

Jak si tedy brambory jako naši nejběžnější - a zatím stále ještě asi nejlevnější - zeleninu užít tak, aby tělu dodala maximum živin a prospěšných látek?

Trendy je vařit brambory ve slupce, nejlépe v páře

„Dnes vítězí snaha o maximální využití brambor i se slupkou, protože právě pod ní je největší množství vitaminů a dalších cenných látek. Ideální je uvařit je v páře,“ popisuje Vlastimil Rasocha, že to lze zvládnout i s obyčejným pařáčkem, který se najde v každé kuchyni.

Brambory lze samozřejmě vařit i ve vodě nebo v tlakovém hrnci, příprava v páře je nicméně opravdu ten nejšetrnější a nejvhodnější způsob, jak je tepelně upravit a přitom zachovat veškeré jejich chuťové i nutriční vlastnosti.

Podle varného typu konkrétní odrůdy si pak dopředu rozmyslete, co z ní budete připravovat. „Brambory typu A jsou salátové, které po uvaření zůstanou pevné a drží v celku. Písmeno C naopak označuje brambory moučné, které se po uvaření rozpadají a jsou vhodné na přípravu bramborové kaše nebo do těsta. Skupina B je takový univerzální přechod mezi těmito dvěma diametrálně odlišnými typy a říká se jim přílohové,“ vysvětluje bramborář.

Varný typ by měl být u nabízených brambor vždy uveden, ale ne vždy tomu tak u vážených brambor bývá. „Pokud znáte odrůdu, můžete si sice najít v tabulkách na internetu, do které kategorie patří, ovšem jsou odrůdy, které jsou přechodného typu AB. U těch pak záleží na konkrétních pěstitelských podmínkách, jestli z nich vyroste brambor na salát, či přílohový. Proto by typ měl být vždy uvedený,“ vysvětluje odborník.

A když vám nějaké brambory zachutnají natolik, že si jich najednou koupíte celý pytel? Skladování brambor není vůbec jednoduché, takže si to dobře rozmyslete. „Je to živý organismus, který žije a dýchá. V první řadě musíte mít tmavou místnost, aby nezelenaly. Teplotu potřebují nižší než pět šest stupňů, ale ne nižší než tři stupně, aby nezesládly. A potřebují dobrou cirkulaci vzduchu,“ vypočítává odborník. „A ještě je otázka, zda jste vybrali odrůdu vhodnou na skladování,“ dodává.