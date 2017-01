VIDEO: Díky porodu Shindy vládla loni u goril v pražské zoo pohoda

„Zcela nečekaný porod Shindy byl jednoznačně nejvýznamnější událostí. Porod se výrazně promítl vlastně do všeho, co se za minulý rok u našich goril událo,“ konstatuje na začátku roku 2017 kurátor goril Vít Lukáš.

Z pražských gorilích samic je totiž Shinda nejen nejvýraznější osobností s obdivuhodnou schopností kamufláže (o jejím nečekaném porodu více zde), ale také mistryní načasování. „Porod pro ni přišel v tu nejlepší možnou chvíli, protože ji ostatní opět začali více respektovat a dostala se do pohody. Tím se zklidnila i celková atmosféra ve skupině. Shinda je element, který dokáže srovnat jakoukoliv situaci,“ vysvětluje kurátor.

Před tím totiž Shinda o svoji pozici vedoucí samice v rámci hierarchie skupiny přišla i proto, že nedokázala dát Richardovi mládě (více čtěte v článku zde). „Na jejím porodu tak získali úplně všichni. Skupina se obohatila o další mládě, které se čtyřletým Nuru i šestiletým Kiburim čím dál víc řádí,“ říká Vít Lukáš.

Podívejte se na první okamžiky Shindy s novorozeným mládětem:

VIDEO: Gorilí událost roku 2016. Nečekaný porod Shindy

Pomalu dospívající Kiburi loni byl a stále je dalším výrazným elementem. Dospívá, takže čím dál více zkouší, co si může dovolit. „Ve skupině momentálně platí za největšího prudiče,“ shodují se chovatelé. Své by mohly vyprávět jeho matka Kijivu či teta Kamba, které je schopné kdykoliv začít popichovat a dělat jim naschvály, i na samce Richarda občas zamachruje. Samici Bikiru třeba pro zábavu zažene do kouta a hází jí prach do obličeje.

Gorily se výstavby nového pavilonu letos mají dočkat S výstavbou nového pavilonu pro gorily se v horní části areálu pražské zoo mělo začít už v loňském roce (jeho budoucí podoba zde), ovšem kvůli obstrukcím městské části Troja se tak nestalo (více čtěte zde). Pár dní před Vánocemi ovšem Zoo Praha obdržela závazné stanovisko Ministerstva kultury ČR k odvolání MČ Praha-Troja proti výstavbě nového pavilonu goril. A to dává pražské zoo za pravdu. Mimo jiné se v něm uvádí, že z hlediska zájmů státní památkové péče nebude mít podle předložené dokumentace posuzovaný projekt vliv na pohledový horizont památkové a přírodní rezervace a nebude narušovat a ohrožovat její hodnoty. „Z hlediska celkové urbanistické struktury dané části území ve vztahu k PPR tak není ani umístění hmoty stavby cizorodým prvkem anebo urbanistickou závadou,“ uvedlo Ministerstvo kultury ČR.

Bikira je sice stále na posledním místě v hierarchii skupiny (více o ní zde), ale hraje si s mláďaty - zatím kromě nejmladšího Ajabua - což chovatelé považují za úžasný pokrok. A hlavně ji skupina bere jako svého člena. Což je podstatné.

A čtyřletý Nuru? To je pořád ještě milé a hravé mládě s úžasnou empatií. Velice trpělivě si dokáže hrát s malým Ajabuem, pořád má velice něžný vztah s tetičkou Kambou, která ho stále ještě kojí. A nedělá mu problém udělat své mámě úžasnou masáž zad, kterou si můžete spolu s Kijivu užít na úvodním videu.

Pražské gorily za sebou prostě mají pohodový rok, který jim přinesl jen to dobré. Letos se snad dočkají i posunu ve výstavbě nového pavilonu, který má vyrůst v horní části zoo (o projektu více zde). Zaměstnané jsou zatím dostatečně. Protože na princip nového hlavolamu, který dostaly na konci roku pod stromeček (více v článku a na videu zde), stále ještě nepřišly.