Čtyřnásobná matka Kijivu slaví 25. narozeniny. V neděli v Pavilonu goril

Hrdou nálepku matky prvního gorilího mláděte narozeného v českých zoo - tedy Moji - už samici Kijivu nikdo neodpáře. Stejně jako ji asi žádná samice nepřipraví o pozici nejoblíbenější partnerky stříbrohřbetého samce Richarda.

V neděli 18. března se můžete do pražské zoo vypravit na oslavu jejích 25. narozenin, program je u goril připravený od 10 do 16 hodin včetně informačního stánku, kde budou k dispozici informace o životě goril i záchranných projektech Zoo Praha. Dort bude oslavenkyni předán v 15 hodin a bude jen na ní, co se jí z něj podaří ukořistit a co nechá ostatním.

Kdo Kijivu sleduje, dobře ví, že se velice ráda nacpe. „Vždy se snaží posbírat si po pavilonu ty nejlepší kousky zeleniny - nejraději má cibuli a pórek, případně ještě co největší hromadu větví na okus a schová se s tím někde na schodech. A to z prostého důvodu - aby samce Richarda náhodou nenapadlo si z jejího úlovku něco vzít, protože schody on nemá rád,“ prozrazují chovatelé na pětadvacetiletou samici Kijivu, aktuálně vážící 90 kilogramů.

Stejně jako to, že z odměn má sice nejraději burské oříšky, ale hlavolamy ji nebaví. Jednak není z nejbystřejších, jednak jí chybí trpělivost.

Kijivu si je však dobře vědoma své pozice úspěšné matky i Richardovy náklonnosti, proto má tendenci se občas tvářit jako šéfová. A to přesto, že po narození Ajabua získává postupně zpět svoji pozici vedoucí samice vyrovnanější Shinda. Kijivu ale využívá toho, že má pro ni stříbrohřbetý samec slabost. Své stálé sympatie jí Richard čas od času projevuje tím, že ji prohání po expozici, sem tam do ní šťouchne, nebo jí dá „láskyplnou“ herdu.

A jak to má Kijivu s mláďaty?

Po čtyřech potomcích je samozřejmě ze svých mláďat poměrně unavená, však také nejmladšího Nurua velice brzy svěřovala ostatním. Především samici Kambě, která vlastní mládě nikdy neměla, a tak je spokojená, že může fungovat jako tetička i kojná pro mláďata ostatních samic.

Podívejte se, jaký vztah má Kijivu se svým dvouletým synovcem Ajabuem:

Zato Kijivu se s cizím mládětem - tedy s Ajabuem, synem své sestry Shindy - moc nepáře. Samozřejmě se k němu jako k mláděti chová, ale nemá potřebu mu věnovat příliš mnoho času. „Očichá ho, olíže, ale co nejrychleji se ho snaží nasměrovat na někoho jiného ze skupiny. Pravděpodobně jí úplně stačí, že má na dohled své dva odrůstající syny, pětiletého Nurua a téměř dospělého sedmiletého Kiburiho,“ konstatují chovatelé.

Nuru a Kiburi, synové Kijivu, ve venkovním výběhu.

„Svého syna Nurua samice Kijivu stále ještě kojí, i když čím dál méně, přestože to Nuru z hlediska fyzického vývoje pochopitelně dávno nepotřebuje,“ dodává kurátor primátů Vít Lukáš. S tím, že Nuru tohoto svého privilegia rád využívá, i když stále déle trvá, než svoji matku uprosí, aby mu ještě napít dala. To jeho tetě Kambě kojení Nurua ještě radost dělá. Proto s ní také někdy usíná, i když si pak stejně v noci přejde do pelíšku k mámě.

U sedmiletého pubertálního výrostka Kiburiho už si Kijivu víceméně jen dává pozor, aby jí moc nepřerostl přes hlavu. „I když Kiburi si na ni netroufne tolik jako na samici Kambu. Ta ho ještě před časem kojila, ale dnes se mu raději vyhne, protože od něj nic dobrého nečeká. A nebo mu svoje žrádlo odevzdá víceméně dobrovolně. To Kijivu po něm v takové situaci umí tvrdě vystartovat - buď se s ním popere, případně ho i kousne - aby ho srovnala,“ popisuje kurátor nelehké chvilky s drzým puberťákem v gorilí rodině.