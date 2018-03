Speciální velikonoční piva dodávala sílu, při půstu nahrazovala maso

Sváteční piva mají tradici dlouhou stovky let Kopřivové pivo – Kopřivy se přidávají nejen do nádivek, ale i do piva. Napříč českými hospodami bude na Velikonoce k ochutnání kopřivové pivo. Známé je už od 16. století z Británie. Má lehce nazelenalý nádech a voní i chutná po kopřivách. Sušených se jich na výrobu 1 400 půllitrů spotřebuje asi sedm kilogramů. Zázvorové pivo – O Velikonocích možná narazíte také na pivo zázvorové, které bylo v dřívějších dobách považováno za sváteční mok. S trochou nadsázky sládkové tvrdí, že pivo s kopřivou či zázvorem je prevencí proti chřipce. „Poslední pivo“ – Brněnský minipivovar Hauskrecht připraví speciál s názvem PH 13 Marcen. Tomuto moku se říkalo německy Märzenbier, česky březnové pivo. Ve středověkém Bavorsku se tak pojmenovávalo poslední pivo uvařené před svátkem sv. Jiří (24. dubna). Po něm bylo královským nařízením zakázáno až do září pivovařit. Důvodem byly časté letní požáry pivovarů i vyšší letní teploty, v nichž se bez umělého chlazení tento spodně kvašený temně jantarový ležák nemohl vyrábět.