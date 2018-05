Mravenci se stěhují do domácností. Hledají pohodlný zdroj potravy

Nejčastěji se setkáváme s mravencem domácím, obecným a zahradním. Dokážou se protáhnout i tou nejmenší škvírou mezi rámem a křídlem okna, takže nemá cenu doporučovat, abychom byt pečlivě utěsnili, zvlášť když se v tomto období intenzivně větrá.

Spíš je nutné si uvědomit, proč tak nadšeně navštěvují naše obydlí. Hledají prostě potravu, proto se jako první prevence vyplatí dodržovat zásady naprosto „sterilní“ domácnosti. Vymeťte spíže, veškeré vysypané zbytky potravin, odstraňte drobečky, vysypaný cukr. Utěsněte dózy, uzavřete sirupy, medy, papírové sáčky nahraďte skleněnými nebo plastovými nádobami.

Babské rady jsou účinné

Dnes se proti jakýmkoliv škůdcům nasazují chemické prostředky, které koupíte v každé drogerii, ale stejně dobře zabírají i osvědčené rady našich babiček.

Pokud lezou do bytu po fasádě a oknem, často si udělají „mezistanici“ v truhlíku za oknem, kde si postaví hnízdo. Takže kontrola truhlíků by měla přijít mezi prvními kroky.

Mravenci mají velmi citlivý čich a některé z pachů nesnášejí. Zkuste jim do cestiček nasypat pepř, kuchyňskou sůl nebo pálivou papriku. Podél parapetů můžete také nasypat sodu s cukrem. Na cukr se nalákají, ale soda jim škodí.

Nesnášejí také pach pasty na zuby, hřebíčku nebo octa, takže police ve spíži vytřete octovou vodou. A pokud se usídlili v květináči, zkuste truhlíky výrazněji zalévat, to by mravence mohlo vyhnat, protože podmáčená zemina je jim nepříjemná.

Když to nejde jinak, zkuste chemii

Likvidace mravenců pomocí chemických prostředků provádějí hlavně firmy specializované na desinsekci. Reziduální insekticidy aplikují postřikem nebo poprášením hnízda a bariérově zejména vně budov, v interiéru pak položí požerové nástrahy.

Mravenci Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši. Mravenci jsou sociální hmyz žijící v koloniích ve zbudovaných hnízdech. Kolonie mravenců může zpočátku čítat jen pár jedinců, ale může dosahovat také několika miliónů jedinců. Někdy jsou kolonie mravenců pro svůj vysoký stupeň organizace nad úrovní jedince označovány jako superorganismus.

Zdroj: Wikipedie

Řeší se to hlavně v případech, kdy nejsou mravenci jen „škodnou“ a obtížným hmyzem, ale napadají dřevěné konstrukce, například v dřevěných chatách a chalupách. Bohužel podle odborníků nelze v těchto případech působit preventivně, řešit se musí až nastalá situace.

Specialisté se soustředí na hledání hnízda, odkud mravenci putují do domu, a to zničí. Pokud se vám nepodaří zastavit cestování mravenců zvenku do domu, zavejte odborníky, aby našli zdroj. Někdy mohou mít mravenci hnízdo i v základech domu, kde je nevidíte a v tom případě řešíte jen následky bez odstranění příčiny.