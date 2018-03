Jak na velikonoční mazanec. Vyzkoušejte postup krok za krokem

„Klasický velikonoční mazanec. Pojďte si ho se mnou probrat krok za krokem. Na rozdíl od pletení vánočky (jak zaplést vánočku) to tentokrát není nic složitého,“ popisuje Martin Kuciel alias pan Cuketka na své stránce receptů, kde najdete i další velikonoční tipy.



Mazanec dělá z těsta, které je hodně podobné vánočce, jen bohatší. Mandle a žloutky do těsta navíc, o fous víc másla. Mazanec také na konci nenařezává do kříže. „Ale to si už snadno sami upravíte podle zvyklostí,“ doporučuje.



Budete potřebovat

350 g hladké mouky



150 ml mléka



85 g rozpuštěného vlažného másla



70 g cukru krupice



30 g rozinek



45 g plátkovaných mandlí



20 g čerstvého droždí



3 žloutky



1 vanilkový cukr



1 lžička citronové kůry



vejce na potření



sůl



Krok za krokem

1. Do mísy robota dejte mouku, cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Promíchejte a ve středu vytvořte důlek. Přidejte asi polovinu mléka a rozdrobte droždí.

Rozmíchejte a zapracujte část mouky, abyste vytvořili řídké těstíčko. Zakryjte a nechte kvásek vzejít – asi 15 až 20 minut. Kvásek zvětší objem a bude mít v sobě spoustu bublinek.



2. Ke kvásku a mouce přidejte zbylé mléko. Přidejte i žloutky, rozpuštěné máslo a citronovou kůru.

Vložte hák na hnětení a hněťte v robotu 7 minut. Přidejte rozinky, 30 g plátkovaných mandlí a ještě chvíli prohněťte. Těsto by mělo být hezky hladké a mělo by se odlepovat od stěny mísy.

3. Těsto dejte do mísy, zakryjte fólií a nechte 60 minut vyzrát. Vykynuté těsto vyklopte na pracovní desku a stočte do pěkného kulatého bochníčku (vidíte na videu).

Dejte na plech vyložený pečicím papírem, zakryjte a nechte kynout zhruba 90 minut. Mazanec by měl mezitím pěkně znásobit objem. Nespěchejte na něj a klidně přidejte čas navíc.

4. Troubu si mezitím předehřejte na 160 °C. Jakmile je mazanec vykynutý, potřete jej rozšlehaným vejcem a zasypte mandlemi. Dejte do trouby a pozvolna pečte asi 45 minut.

Mazanec můžete otestovat vpichem špejle, která by po vytažení měla být suchá. Pokud je mazanec na povrchu hnědý, ale ještě ho potřebujete péct dál, zakryjte ho kouskem alobalu a pečte dál.