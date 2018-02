Berberská pizza je marocký poklad. Je oblíbená jako ta italská u nás

Nejlépe je to možné doložit například na takzvané berberské pizze, které se také říká madfouna. Ač se jí říká pizza, není typická tím, že by šlo o koláč těsta potřeného náplní a zapečený, ale je to vlastně placka plněná masem, lojem, kořením a bylinkami. Některé recepty jako volitelnou další náplň přidávají vejce a mandle.

Prapůvodně se placka pekla v jámě v písku, kde se dno vysypalo kameny, které se v tomto ohništi rozpálily. Syrová placka se přiklopila plechovým krytem a na něj se nasypaly další uhlíky.

V místech, kde se těsto přímo dotýkalo kamenů, byla placka trochu spálená, ale před konzumací se oškrabávala nožíkem.

Dnes se často připravuje v klasické troubě, ale hodně rodin, které žijí v poušti tradičním způsobem, používá starý způsob přípravy madfouny na ohništi. A navíc napříč celou společností panuje shoda, že pravá madfouna je právě ta upečená klasickým způsobem, kde jí živý oheň dává další chuť kouře a příprava v konvenční troubě ji nikdy nenapodobí.

Tradiční způsob pečení madfouny v jámě vyložené rozpálenými kameny

Přesto se zdá, že se z madfouny v Maroku stává fenomén cílící hlavně na turisty. Začínají vznikat podniky, kde je berberská pizza hlavním pokrmem – podobně jako dnes najdeme pizzerie prakticky v každém městě. Některé podniky už dokonce zavedly krabice podobné těm na pizzu, protože se zvyšuje množství lidí, kteří si ji chtějí odnést domů.

Chlebová placka se vyrábí vlastně tak, že používá klasické těsto na saharský arabský chléb. Smíchá se mouka, droždí, sůl, olivový olej a voda, těsto se hněte až do elastické konzistence a pak se protáhne do kulatého tvaru. Do středu se přidá náplň a okraje se přehnou tak, aby bylo možné u středu okraje spojit (podobně jako když se tvarují české buchty).

Jako maso se používají hovězí nebo jehněčí filety z nejjakostnějších částí dobytka, ale je možné recept „ošidit“ tím, že se polovina kvalitního masa nahradí mletým.

Každá rodina má vlastní verzi madfouny. Někteří používají více základních ingrediencí, jako jsou vejce, rajčata a slunečnice nebo mák, zatímco ostatní přidávají mandle, kešu, olivy, jehněčí, kuřecí maso, mleté ​​hovězí maso nebo plátky vařeného steaku. Možnosti jsou prakticky nekonečné.