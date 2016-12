S přípravou bramborového salátu na Štědrý den začněte už dnes

„Nelze říci, který bramborový salát je právě ten nejlepší, každá rodina má ten svůj zaručený recept,“ upozorňuje šéfkuchař Radek David z restaurací La Veranda a Babiččina zahrada. Takže v některých rodinných receptech nenajdete třeba hrášek, někde místo vařené kořenové zeleniny najdete sterilovanou, někdo v salátu nemá rád vejce, někdo přidává šunku nebo šunkový salám.

Každopádně základem na „klasiku“ jsou brambory, varný typ A, úplně ideální je (pokud seženete) odrůda Keřkovské rohlíčky. Prostě brambory, které jsou více máslové a v salátu se nerozpadají.

Nejlepší je uvařit je ve slupce den předem. Stejně tak si můžete předpřipravit vejce natvrdo, Radek David je podle velikosti vaří 9–10 minut, jde o to, aby žloutek nezmodral a zůstal krásně žlutý. Stejně tak můžete uvařit zeleninu v osolené a okyselené vodě, aby suroviny už dopředu měly nějakou chuť.

„Já osobně si den předem připravuji i majonézu. Jen ke žloutkům přidám slunečnicový olej a trochu dijonské hořčice. Po olivovém oleji by byla majonéza nahořklá,“ popisuje postup na základní majonézu (jak ji bleskově vyrobíte pomocí tyčového mixéru, se podívejte sem).

Krájíme

Druhý den stačí oloupat brambory a krájet. Brambory, celer, petržel, mrkev, David přidává i pastiňák. Pak přidáte jemně nakrájené sterilované okurky, přičemž nálev si schovejte. Na kostičky nakrájejte i vejce.

Radek žloutky nechá a rozetře je s olejem. „Stejně ze žloutku kostičky nenaděláte, rozpadá se. A tím, jak ho utřete, se salát zahustí a získá žlutější barvu,“ radí. Radí také přidat zelená jablka, která salátu dodají kyselost a při skusu i pocit čerstvosti.

Aby dlouho vydržel

Cibulku radí (těm, co chodí salát mlsat do lednice ještě týden) po nakrájení krátce blanšírovat. To znamená nasypat do sítka, na pět vteřin ponořit do vroucí vody, propláchnout studenou vodou, okapat a pak teprve vložit do salátu. Blanšírováním se jednak zjemní chuť cibule a navíc salát bude pomaleji kysnout.

No a můžete začít míchat. Pokud chcete, aby salát déle vydržel, dodržte základní hygienické předpisy. Takže nesahejte do salátu holou rukou, raději použijte rukavice jako kuchař na videu, nebo použijte stěrku.

Až budete ochutnávat, lžičkou, kterou jste strčili do úst, už nikdy znovu nesahejte do mísy. Na rukou i v ústech máme bakterie, které urychlují proces kvašení, salát by se rychleji kazil. Raději použijte novou.

Jak dochutit

Pro milovníky zdravé výživy pak stačí jen přidat trochu láku z okurek, olivový olej a trochu soli. Nebojte se klidně salát udělat trochu tekutější, protože brambory se zeleninou do sebe do druhého dne nálev vtáhnou.

A pak jsou lidé, kteří mají rádi variantu s majonézou, takže použijí svou den předem vyrobenou. Anebo kupovanou, pokud se bojí salmonely. Místo majonézy je také možné využít zakysanou smetanu nebo hustý bílý jogurt, v některých rodinách dělají salát s majonézou, kterou odlehčí bílým jogurtem. Stejně tak někde přidávají trochu plnotučné hořčice. „Prostě u salátu neexistují dogmata. Každý je dobrý, když vám a rodině chutná,“ uzavírá šéfkuchař.