Nakupujte jídlo s rozmyslem. Obsah ledničky vyfoťte a využívejte mobil

„Vždycky je dobré se na nákup připravit, byť by to mělo být jen tím, že si před odchodem do obchodu vyfotíte obsah ledničky. Díky chytrým mobilním aplikacím se můžete chystat ještě promyšleněji a vzájemně sdílet nákupní seznam se zbytkem rodiny,“ radí Anna Strejcová z iniciativy Zachraň jídlo, která se snaží o osvětu v oblasti plýtvání jídlem.

Upřesňuje, že v zemích Evropské unie se každý rok vyprodukuje 88 milionů tun potravinového odpadu v hodnotě asi 143 miliard eur. Nejvíce k tomu přispívají domácnosti, které jsou zodpovědné za 47 milionů tun potravinového odpadu - jedná se o nezužitkované jídlo i odpad například ve formě slupek. To je v přepočtu asi 173 kilogramů na osobu za rok.

„Kromě peněz tím přicházíme o vzácné zdroje, především o vodu potřebnou na vypěstování a produkci potravin,“ dodává Strejcová. Právě tomu se dá podle ní z velké části zamezit plánovanými nákupy a ještě ušetřit.

V češtině i v angličtině, možností je nespočet

Aplikací, které fungují jako chytřejší nákupní seznam, je nespočet. Většinou jsou zdarma, takže k jejich instalaci stačí chytrý telefon a pár minut času.

Jako první jsme zkusili CoShopping, který je v češtině, slovenštině a angličtině. Celá aplikace je přehledná a dobře se v ní orientuje. Můžete zde snadno vytvořit nákupní seznam a pak ho sdílet s ostatními členy rodiny tak, aby se doma nesešlo od jednoho produktu několik exemplářů.

Také je tu poměrně zdařile vychytaná kolonka slevy: stačí do vyhledávání zadat konkrétní produkt a vyjede vám přehledný seznam, kde je právě v akci. Aplikace na slevy se aktualizuje každý den, jakmile se telefon připojí na wifi. Navíc ve chvíli, kdy tvoříte nákupní seznam, se vám přímo u vloženého produktu slevy nabízejí.

Další z podobných aplikací v češtině je třeba Nákupní seznam nebo Velmi snadné nákupní seznam. Super vychytávkou je pak Hlasový nákupní lístek, u kterého můžete plánovaný nákup rovnou diktovat. Ani zde nechybí funkce sdílení seznamů.

Nenakupujte hladoví, a bez představy, co budete vařit.

Obdobnou aplikací v angličtině je Out of milk. Ta samozřejmě neobsahuje vyhledávání českých slev, jinak je ale hodně podobná. Můžete zde spravovat a sdílet své nákupy a taky pečlivě sledovat výdaje na jednotlivé položky. Podobná je i aplikace Bring! Shopping List, kde se nemusíte zdržovat vypisováním toho, co potřebujete. Aplikace vám totiž nabízí obrázky potravin podle kategorií, které si do svého seznamu naklikáte.

Snažte se zužitkovat to, co už máte

Aplikací, která bojuje proti plýtvání poté, co jsme jídlo už nakoupili, je třeba Foodfully. Je sice v angličtině, ale v pohodě vystačíte s její základní znalostí.

Vtip je v tom, že do aplikace zadáte, co máte v lednici a kdy jste to nakoupili, a ona vám sama řekne, do kdy je třeba danou věc spotřebovat. Zároveň máte přehled o stavu surovin v domácnosti, i když jste třeba na nákupu a můžete se kdykoliv podívat, co vám chybí.

Na základě surovin uložených v lednici si také přes aplikaci můžete najít vhodné recepty. Nevýhodou aplikace při používání v Evropě je, že musíte vše zadávat manuálně. (V Americe pracuje služba s věrnostními systémy a věci nakoupené přes věrnostní karty se do aplikace propisují automaticky.)