Jedovaté václavky promění ve zdravou delikatesu až kuchyňská úprava

Teprve září a říjen bývají obecně tou správnou houbařskou sezonou, takže nyní se dají opravdu najít i ty nejoblíbenější hřibovité houby. „Aktuálně rostou kozáci, křemenáče, hojně bedly, ryzce borové i smrkové, poměrně chutné holubinky i u většiny národa asi nejoblíbenější hřib hnědý a smrkový. Dokonce i hlíva už začíná růst,“ vypočítává mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové, co v posledních dnech v lese našla.

Václavky letos začaly růst už s koncem srpna, takže kdo je má rád, má šanci přijít si na své. A neroste u nás jenom jeden druh. „Je jich dokonce sedm: bažinná, bezprstenná, obecná - ta je vzácnější, a pak ještě smrková, severská, hlíznatá a cibulkotřenná,“ Jedna z nich - václavka bažinná - je dokonce zákonem chráněná; ale protože roste na rašeliništích a rašelinných loukách, nemusejí se houbaři bát, že by ji omylem sebrali,“ popisuje Tejklová.

A dodává, že asi nejběžněji lze narazit na václavku smrkovou a hlíznatou. Obě rostou v trsu, na dřevě nebo i zdánlivě ze země - vždy je to ale z kořenů či dřevních zbytků ukrytých v zemi. „Na klobouku ani na třeni nemají výrazné šupiny, naopak se říká, že jejich kloubouček je jen jakoby zlehka posypaný skořicí či perníkem,“ popisuje mykoložka jednoduché znamení, jak václavky bezpečně poznáte. Pokud je pěkné počasí a nemrzne, dají se václavky sbírat až do listopadu.

Smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová roste v trsech

A doplňuje, že jde o opravdu jemné šupinky, které neodstávají: „Nejčastěji si totiž lidé václavky pletou s šupinovkou kostrbatou (prohlédnout si ji můžete zde), která má odstávající až pyramidální šupiny. Případně cokoliv, co roste v trsu - a kdo by měl opravdu smůlu a schopnost až fantastické záměny, mohl by si ji teoreticky splést se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou, obsahující stejné toxiny jako muchomůrka zelená,“ nastiňuje odbornice nejhorší možný scénář.

Z jedovatých hub aktuálně roste muchomůrka zelená či ryzec hnědý. „Nenechte se zmást jeho vůní po magi,“ varuje mykoložka.

A jak za syrova jedovaté václavky v kuchyni upravovat? „Spousta lidí nedá dopustit na václavkový guláš. Kdo má rád houby a nemusí maso, tak bude z jeho chuti nadšený¨. Příprava je v podstatě úplně stejná jako u klasického guláše. Případně je to úplně nejklasičtější a výborná houba na zavařování do sladkokyselého nálevu,“ vypočítává Tejklová nejvhodnější kuchyňské úpravy václavkové úrody. Na smažení či grilování raději zapomeňte, protože se při něm podle mykoložky nedosáhne dostatečné teploty k neutralizaci obsaženého jedu. A riskovat průjem nebo zvracení za to nestojí.