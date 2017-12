Ideální postup pro přípravu bramborového salátu, jak ho máte rádi

Základem pro výrobu bramborového salátu jsou brambory varného typu A, to znamená, že jsou lojovité a po nakrájení se nerozpadají (radu k výběru správných brambor čtěte zde). Takže pro čtyřčlennou rodinu budete potřebovat asi kilogram brambor, jednu větší mrkev a poloviční množství celeru a petržele, půl větší cibule, čtyři vejce uvařená natvrdo, 150 gramů nakládaných okurek, majonézu a hořčici.

Začněte dva dny předem

Ideální je uvařit brambory ve slupce den předem a oloupat, dokud jsou ještě vlažné, jde to daleko lépe než zastudena. Když to uděláte dnes v pátek, do neděle vám to akorát vyjde. Zároveň když už jste v tom vaření, klidně si uvařte i zeleninu. Jde také o to, aby na Štědrý den zbylo jen minimum povinností spojených s vařením a přípravou večeře.

Den poté brambory i zeleninu nakrájejte na kostičky, hodně najemno i okurky a vejce. Například kuchař Radek David krájí jen bílky, žloutky rozetře zvlášť v kapce oleje a přidá do směsi. Na jeho recept i s videem se můžete podívat zde.

Jemně nakrájejte i cibuli. Kdo počítá s tím, že bude ujídat i několik dnů po Štědrém večeru, měl by cibuli zblanšírovat. Nejen kvůli jemnější chuti, ale i proto, aby salát předčasně nezkysl.

S tím souvisí i problém s ochutnáváním. Jakmile už jednou oblíznete lžíci, už ji podruhé nepoužívejte – vezměte si novou, nebo ji umyjte, abyste nezanesli do jídla žádné zbytečné bakterie, které by urychlovaly kažení.

Salát osolte a opepřete, zlehka promíchejte a nechejte klidně přes noc odležet. Až na Štědrý den ráno můžete salát „dotáhnout“ přidáním majonézy a hořčice (kdo má radši říznější variantu, nahradí plnotučnou hořčici dijonskou). Také si můžete majonézu sami vyrobit. Pomocí tyčového mixéru to trvá jen pár okamžiků (podívejte se na video, jak vyrobit domácí majonézu).

Variant salátu jsou tisíce

V některých rodinách se do směsi na salát vmíchává petrželka, ještě častěji se přidává nadrobno nakrájená šunka nebo šunkový salám. Liší se i množství vajíček.

Někteří kuchaři do směsi také nalijí trochu láku z okurek, na toto množství stačí dvě lžíce. Vsákne do brambor i zeleniny a dodá salátu další chuť.

V některých rodinách se salát neobejde bez hrášku, tím se však už začne trochu podobat vlašskému salátu. A někteří kuchaři přidávají nakrájené jablko. To salát nejen trošku odlehčí, ale dodá mu čerstvost a křupnutí na skus.

Ostatně když půjdete do restaurace i během roku a dáte si řízek se salátem, bude v každém podniku trochu jiný podle chuti kuchaře.

VIDEO: Klasický bramborový salát na tři způsoby

Existuje i mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu, které se každoročně koná v Mratíně ve středních Čechách, kde soutěží jednotlivci, ale třeba i týmy z gastronomických škol. Takto nám například v roce 2009 ukazovali studenti svůj vítězný bramborový salát. Z videa je jasné, že fantazii se meze nekladou a každá rodina má ostatně recept po babičce, který se dodržuje už po desetiletí. A studenti se snaží o variace, které mají přinést trochu jiné pojetí.

Jaký je váš ideální recept na bramborový salát? Podělte se s ostatními v diskusi.